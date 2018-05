RIETI - Dura condanna inflitta in tribunale a uno spacciatore sessantenne romano, da anni residente a Cantalice, già gravato da numerosi precedenti per traffico di droga, arrestato ad agosto dello scorso anno a Cantalice e trovato in possesso di diverse sostanze stupefacenti, armi e munizioni detenute illegalmente. Il giudice dell’udienza preliminare, al termine del rito abbreviato, ha inflitto ad A.P. (difeso dall’avvocata Antonella Di Leo), già detenuto agli arresti domiciliari nel momento in cui fu arrestato dai carabinieri, dieci anni di reclusione per detenzione a fini di spaccio (il pubblico ministero aveva chiesto 17 anni di carcere) nonché per il possesso ingiustificato di una pistola Beretta calibro 9, risultata rubata nel 2000 a un agente della polizia penitenziaria di Rieti.



Arma rinvenuta custodita all’interno di una valigetta, ma della quale A.P. non ha voluto rivelare il nome di chi gliela consegnò “al solo fine di custodirla”, come ha sempre cercato di giustificarsi, e questa sua reticenza gli è costata anche la condanna per ricettazione. Oltre alla pistola, furono trovate una ventina di cartucce, di cui dieci tipo parabellum compatibile con la Beretta, oltre a circa mille dosi complessive di droga tra cocaina, hashish e marijuana, l’attrezzatura per confezionare le dosi e quasi duemila euro in contanti, frutto dello spaccio. All’arresto i carabinieri del nucleo operativo di Rieti e della stazione di Cantalice arrivarono dopo aver ricevuto una segnalazione sull’attività condotta da A.P. che era arrivato a ricevere in casa i clienti e qualche volta anche in aperta campagna durante le due ore di libertà quotidiane concesse dal giudice. Due giorni di intenso appostamento furono sufficienti agli inquirenti per filmare e incastrare il maturo pusher che finì direttamente nel carcere di Vazia dove è stato tradotto dopo la sentenza del tribunale.

