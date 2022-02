Rieti, spaccio di droga nel centro storico: arrestato dai carabinieri

RIETI - Spaccio di droga nel centro storico di Rieti, arrestato dai carabinieri.

I carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile hanno arrestato un cittadino albanese, colto in flagranza nell'attività di spaccio di sostanze stupefacenti. I militari hanno notato due giovani, noti come assuntori, molto agitati, in un parcheggio di un supermercato. Quindi l'arrivo di una terza persona, che ha dato loro due piccoli contenitori in cambio di baconote.

Dal controllo è emerso che si trattava di dosi di cocaina. Sequestrati anche il denaro e ulteriori 2100 euro.