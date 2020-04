RIETI - I carabinieri del Norm della compagnia di Poggio Mirteto hanno denunciato a piede libero per detenzione ai fini di spaccio un giovane M.B., farense di 26 anni.



Ieri sera è stato controllato dai carabinieri mentre passeggiava, nel territorio comunale di Fara Sabina, senza documenti e un motivo plausibile per essere fuori casa. Insospettiti, i militari hanno deciso di perquisire l'abitazione e hanno rinvenuto due involucri con 6 grammi di marijuana e tre grammi di hashish.



Sequestrati materiale per il confezionamento e circa 95 euro considerati provento delle vendite.