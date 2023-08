Mercoledì 30 Agosto 2023, 00:10

RIETI - Droga ordinata e spedita tramite pacchi postali. Nell’era degli acquisti online, in cui si può comprare da un pc qualsiasi genere di prodotto, anche le sostanze stupefacenti hanno ormai fatto breccia da tempo. È stato individuato nei giorni scorsi, in un polo logistico in Sabina, un pacco contenente della marijuana.

La vicenda. Il plico, proveniente dalla Spagna, ha fatto “tappa” in Sabina da dove avrebbe poi dovuto raggiungere la Puglia dove, verosimilmente, si troverebbe l’acquirente finale del prodotto. Una vicenda che ha fatto scattare un’indagine più ampia e che probabilmente verrà condotta sull’asse Spagna-Italia per risalire non solo al destinatario, ma anche al mittente della spedizione illecita.

RIETI - A segnalare il pacco con la marijuana è stato il personale addetto alla sicurezza e alla sorveglianza del polo logistico di smistamento, che ha poi direttamente interessato i carabinieri. Il pacco - di cui non è al momento nota la modalità del rinvenimento - potrebbe essere stato scoperto a seguito di un casuale controllo a campione, cui spesso vengono sottoposte le spedizioni, o aver destato sospetti sui riferimenti di mittente e destinatario oppure, altra ipotesi plausibile, potrebbero essere state riscontrate evidenti incongruenze sulla dimensione del plico e sul peso.

Gli approfindimenti. Sono ora in corso ulteriori approfondimenti investigativi - anche se non sempre facilmente esperibili - da parte dei carabinieri, anche se mittente e destinatario non risulterebbero persone fisiche. La commercializzazione illegale delle droghe sulle reti elettroniche è, infatti, per le sue intrinseche caratteristiche, una modalità di diffusione delle sostanze stupefacenti particolarmente insidiosa e difficile da contrastare, che richiede inoltre non particolari investimenti da parte dei fornitori (che riescono a gestire le proprie operazioni in modo rapido e semplice), assicurando l’impunità e offrendo la possibilità ai consumatori, soprattutto quelli più giovani, di acquistare le sostanze direttamente da casa, senza dover entrare in contatto con lo spacciatore, ricevendole a domicilio in confezioni, spedite per posta aerea, che assicurano la riservatezza circa il contenuto.

Movimenti di sostanze stupefacenti avvengono sia nell’open web, rete accessibile attraverso le connessioni in chiaro, dove sono attivi numerosi siti dediti a tali illecite attività (molti di questi ubicati in server situati in Olanda, nel nord Europa o nell’Europa dell’est), ma soprattutto nel darknet, la parte “oscura” della rete.