© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Va ad acquistare stupefacente nonostante le misure di contenimento del contagio da virus covid–19. Arrestato dai carabinieri.Nella tarda serata di ieri, 19 marzo, i carabinieri del nucleo investigativo di Rieti e della compagnia di Poggio Mirteto hanno arrestato, nella flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, M.L., diciannovenne di Forano.Il giovane, nel corso di un servizio volto al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, è stato controllato nella stazione ferroviaria di Passo Corese, proprio mentre scendeva da un treno proveniente da Roma, portando con sè uno zainetto contenente 4 panetti di hashish, del peso complessivo di 400 grammi.La successiva perquisizione domiciliare ha consentito di rinvenire e sequestrare un altro pezzo di hashish del peso di 5.7 grammi, 3.9 grammi di marijuana e altro materiale utile al taglio e al confezionamento delle dosi.L’arrestato, in attesa di giudizio, è agli arresti domiciliari.Il giovane è stato denunciato anche per inosservanza dei provvedimenti dell’autorità (art. 650 c.p.), non avendo fornito un giustificato motivo allo spostamento in treno, risultando, cosi’, inadempiente alle misure di contenimento del contagio da virus “covid-19”.