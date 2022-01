Rieti, spacciatore sorpreso e denunciato dalla polizia: aggrediti anche gli agenti

RIETI - Un uomo extracomunitario è stato sorpreso dalla polizia con la cocaina. Ha anche aggredito gli agenti. Denunciato per spaccio di sostanza stupefacente, resistenza, violenza o minaccia a pubblico ufficiale.

L'uomo è stato sorpreso in zona San Francesco, a Rieti. Dopo il controllo, sono stati rinvenuti quasi 2 grammi di cocaina e 1.200 euro in banconote, oltre al cellulare. Gli agenti avevano notato un altro uomo che gli aveva consegnato delle banconote per poi fuggire. Lo spacciatore ha inizialmente colpito gli agenti, tentando di disfarsi della cocaina, senza riuscirvi.