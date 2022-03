Rieti, spaccio di droga: reatino arrestato dalla polizia

RIETI - La Squadra Mobile della Questura di Rieti ha arrestato un quarantenne reatino per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

In particolare, nel corso dei servizi finalizzati al contrasto del crimine diffuso, gli Agenti della Polizia di Stato, transitando lungo la Salaria per l’Aquila, hanno notato, in tarda serata, un furgone che procedeva in direzione del centro cittadino di Rieti a forte velocità.

Immediatamente gli Agenti hanno raggiunto il furgone a Porta D’Arce ed hanno sottoposto a controllo il suo conducente che, sin dal primo contatto con gli operatori di polizia, si è mostrato particolarmente preoccupato ed insofferente, inducendo così gli stessi ad effettuare un più accurato accertamento conducendolo all’interno della Questura.

L’uomo è stato trovato in possesso di una dose di cocaina mentre all’interno del furgone gli investigatori della Polizia di Stato hanno rinvenuto oltre 15 grammi di cocaina già suddivisa in dosi ed abilmente occultati in alcuni pertugi dell’abitacolo.

La successiva perquisizione domiciliare effettuata ha consentito di rinvenire anche 20 grammi di hashish, bilancini di precisione e materiale utilizzato per il confezionamento delle dosi di stupefacente.

L’uomo è stato quindi arrestato e condotto, così come disposto dalla locale Autorità Giudiziaria, agli arresti domiciliari.