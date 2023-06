Rieti, un arresto e cocaina sequestrata dalla guardia di finanza

RIETI - Nel corso di uno specifico servizio volto al controllo del territorio e alla prevenzione ed alla repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti, i finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza hanno proceduto al controllo di un soggetto, notato aggirarsi con circospezione nei pressi di un esercizio commerciale.

I militari del Nucleo Mobile del Gruppo GdF Rieti, senza indugio, esperivano gli accertamenti del caso, trovando l’uomo, titolare del negozio, in possesso di una dose di cocaina.

A questo punto le Fiamme Gialle procedevano ad una perquisizione locale all’interno dell’esercizio commerciale del soggetto, rinvenendo altra cocaina, nonché bilancini di precisione utili al confezionamento delle dosi.

Le attività operative si concludevano con il sequestro penale di 76 grammi di cocaina, di due bilancini di precisione e di denaro contante presumibilmente provento di spaccio, e con il deferimento all’A.G.

del soggetto, tratto in arresto in flagranza per il reato di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti.

Un altro durissimo colpo inferto allo spaccio di droga, a conferma della costante attenzione della Guardia di Finanza, unitamente alle altre forze di Polizia, alla tutela del cittadino, sul versante del contrasto ai traffici illeciti e alla lotta al traffico di sostanze stupefacenti sul territorio.