RIETI - Interrogatorio di garanzia davanti al Gip per 6 dei 23 arrestati nell'operazione antidroga "Angelo Nero" della Squadra mobile della questura di Rieti. Si trattava dei 6 ai domiciliari, confermati per tutti.

Sotto esame il ruolo di un bar: secondo l'accusa era in quei locali che si svolgevano gli incontri per organizzare l'attività.



