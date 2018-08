RIETI - A Toffia, un equipaggio dell’aliquota radiomobile della compagnia carabinieri di Poggio Mirteto, nel transitare in una strada isolata di quel centro, notava una macchina ferma seminascosta dalla vegetazione; insospettiti, i militari si avvicinavano e procedevano al controllo degli occupanti, rinvenendo in possesso di una 20enne italiana, incensurata, circa 20 grammi di hashish. La ragazza veniva quindi denunciata in stato di libertà per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio e la sostanza stupefacente sequestrata.



A Montasola, un italiano di 34 anni, censurato, perdeva il controllo della propria autovettura ed andava a collidere contro il guard-rail. A seguito della dinamica dell’incidente e dalle analisi effettuate in ospedale, l’uomo risultava essere positivo alla cocaina ed all’alcool e quindi il personale della stazione carabinieri di Poggio Mirteto intervenuto sul posto, lo deferiva per guida in stato d’ebbrezza e sotto l’influsso di droghe.



Durante la medesima campagna di contrasto, venivano altresi’ controllati tre esercizi commerciali (bar/pub), particolarmente frequentati in questa stagione, eseguiti cinque posti di controllo, durante i quali venivano controllate circa 50 autoveicoli ed identificate 57 persone. Oltre a cio’, particolare attenzione veniva posta nei centri abitatai di fara in sabina e nelle sue frazioni al fine di contrastare il fenomeno dei furti in abitazione, che nell’ultimo periodo sono in forte regresso.





Venerdì 3 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:20



