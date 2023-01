Rieti, tenta uno scippo poi viene denunciato dai carabinieri per possesso di droga

RIETI - Prima minaccia e tenta uno scippo poi viene denunciato anche per detenzione di sostanze stupefacenti. Fermato un cittadino egiziano di 25 anni poi denunciato a piede libero dai carabinieri intervenuti a seguito di una presunta aggressione da parte dello straniero ai danni di un minorenne reatino. Il 25enne si trovava nei pressi della stazione ferroviaria di Rieti, in via Canali quando ha avvicinato il ragazzo 17enne che in quel momento si trovava di passaggio nella zona.

Con fare aggressivo lo ha prima incalzato per poi minacciarlo. Il giovane ha tentato di defilarsi ma l'egiziano ha successivamente tentato di scipparlo del portafoglio senza però riuscire nel suo intento anche per via della presenza, sul posto, di altre persone che nel pomeriggio gravitavano nella zona della stazione ferroviaria di Rieti. Il reatino però, evitato il tentativo di furto, ha poi allertato le forze dell'ordine e sul posto è giunta una pattuglia del Nucleo operativo e radiomobile di Rieti. che, una volta assunte informazioni sull'accaduto e sul responsabile si sono messi sulle sue tracce. L'egiziano è stato rintracciato e fermato nel giro di poco tempo. I militari dell'Arma lo hanno sottoposto ad una perquisizione personale ed è stato ritrovato in possesso di un quantitativo di sostanza stupefacente che lo ha portato alla denuncia presso la locale autorità giudiziaria.