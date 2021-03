Rieti, tre denunciati e droga sequestrata dai carabinieri

I Carabinieri della Compagnia di Cittaducale, nell’ambito di un mirato controllo del territorio finalizzato alla prevenzione e al contrasto dei reati predatori, nella scorsa serata, hanno eseguito un servizio coordinato a largo raggio. L’attività ha visto il coinvolgimento di diversi equipaggi sulle principali arterie stradali, con l’impiego di 15 unità e l’esecuzione di 15 posti di controllo sui territori dei comuni diCittareale, Leonessa, Borgorose, Pescorocchiano, Petrella Salto e Antrodoco.

Durante i controlli effettuati sono state identificate e controllate 139 persone transitanti sulla Salaria per Ascoli Piceno e sulla SP 578 “Salto Cicolana” e sono state riscontrate 3 violazione alle norme per il contenimento del Covid 19.

RIETI - Cittareale i militari della Stazione di Amatrice hannointercettato un uomo alla guida del proprio veicolo in manifesto stato di ubriachezza, nelle medesime condizioni è stato fermato un uomo in Antrodoco. I militari della locale Stazione, allertati da alcune chiamate giunte al 112, hanno intercettato l’uomo che pericolosamente alla guida del proprio veicolo in evidente stato di ebbrezza alcolica si era portato nei pressi di un bar del centro. In entrambi i casi si è proceduto al sequestro dei veicoli e al deferimento deiguidatori all’Autorità Giudiziaria.

I militari dell’Aliquota Radiomobile del N.O.R.M di Cittaducale hanno denunciato per minaccia e resistenza a Pubblico Ufficiale un pregiudicato di Antrodoco, che, durante un controllo alla circolazione stradale sulla Salaria, dava in escandescenza e proferiva frasi intimidatorie nei confronti degli operanti.

A Borgorose, nei pressi del locale campo sportivo, alla vista dei militari della locale Stazione, due giovani hanno tentato di sbarazzarsi di sostanza stupefacente gettandola dall’auto. Manovra notata dai Carabinieri che sottoponevano i ragazzi e l’auto a perquisizione rinvenendo e sequestrando due involucri contenenti hashish.

