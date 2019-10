© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Controlli speciali dei crabinieri in Sabina: un denunciato, tre multe e sequestrata una piccola dose di marijuana.Nelle scorse due giornate, sono stati svolti servizi straordinari per il controllo del territorio nel territorio della Bassa Sabina”. I controlli, sono stati eseguiti dai reparti territoriali (Stazioni e Nucleo Operativo e Radiomobile) della Compagnia di Poggio Mirteto unitamente a Reparti Speciali dell’ 8° Reggimento Carabinieri “Lazio” di Roma. Tale servizio, eseguito in ottemperanza alle linee guida impartite dal Comando Provinciale Carabinieri di Rieti, ha riguardato principalmente la viabilità, il controllo delle persone sottoposte a regimi detentivi e di prevenzione nonché la prevenzione dello spaccio di sostanze stupefacenti e dei reati contro il patrimonio.Sono stati impiegati complessivamente 19 militari per 10 pattuglie giornaliere. Controllati 39 automotoveicoli e 54 persone; sono stati effettuati 2 controlli ad esercizi pubblici, eseguite 3 perquisizioni personali, 1 domiciliare e 2 su autoveicolo, elevate 3 contravvenzioni per infrazioni al Codice della Strada e sequestrata una modica quantità di marijuana.E’ stato altresì deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Rieti, un cittadino Moldavo residente a Toffia perchè trovato in possesso di arnesi atti ad offendere, nello specifico una mazza in ferro, senza giustificarne il possesso.