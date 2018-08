di Raffaella Di Claudio

RIETI - Ad aprile l’aveva nascosta nella formaggiera dentro al frigorifero, ieri invece, la cocaina, l’aveva messa dentro una brocca, separandola dal materiale per il confezionamento custodito nelle tazze del latte.

M.L., donna di 62 anni residente a Collevecchio dove stava già scontando i domiciliari, alle 12 di gioevedì due agosto, a seguito di uno specifico controllo predisposto dalla compagnia dei carabinieri di Poggio Mirteto, con l’ausilio delle unità cinofile di Roma, è stata arrestata per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Quando i carabinieri sono andati a bussare a casa sua con i cani, la donna non ha potuto far altro che assistere all’epilogo della sua attività illecita.

Dentro una brocca aveva messo 11 grammi di cocaina. Sempre dentro ai mobili, nelle tazze, c’era il materiale usato per confezionare le dosi. Trovato anche il bilancino di precisione e i soldi provento della vendita e ben cinque cellulari utilizzati per gestire la rete di spaccio.

Immediato l’arresto e il trasferimento al carcere femminile di Rebibbia.

Venerdì 3 Agosto 2018



