RIETI - La Questura di Rieti, in occasione delle imminenti festività pasquali, sta effettuando dei servizi di controllo straordinario del territorio, finalizzati a rafforzare l'azione della Polizia di Stato nel contrasto dell'illegalità diffusa, con particolare riguardo ai furti ed allo spaccio di sostanze stupefacenti.

In particolare, da lunedì 26 a mercoledì 28 marzo, è stata disposta dal Questore di Rieti, Antonio Mannoni, una operazione ad alto impatto attraverso mirati servizi di controllo del territorio attuati in tutta la provincia reatina dalle Volanti dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico e da pattuglie in borghese della Squadra Mobile della Questura di Rieti, con il concorso di reparti speciali di Cinofili della Polizia di Stato e di equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Lazio, giunti dalla Capitale.

Nel corso dei servizi sono stati controllati oltre 400 automezzi ed identificate altre 100 persone, con l'effettuazione anche di una decina di posti di controllo. L'attività di prevenzione e repressione dei reati è stata anche rivolta ad alcuni istituti scolastici di Passo Corese dove i cani poliziotto sono riusciti ad individuare alcuni giovani trovati in possesso di sostanze stupefacenti che sono state sequestrate dagli investigatori della Squadra Mobile. Complessivamente i giovani individuati e segnalati alla Prefettura di Rieti per i provvedimenti amministrativi sanzionatori sono stati quattro, trovati in possesso di alcuni grammi di hashish e marijuana.

L'attività di controllo straordinario del territorio della Questura di Rieti continuerà incessantemente anche nei prossimi giorni al fine di garantire la sicurezza delle strade e prevenire il compimento di illegalità durante le prossime festività pasquali.

Giovedì 29 Marzo 2018 - Ultimo aggiornamento: 13:48



© RIPRODUZIONE RISERVATA