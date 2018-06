di E.F.

RIETI - Aveva fatto della propria abitazione una vera e propria fumeria di sostanze stupefacenti in pieno centro a Contigliano dove accoglieva anche dei minorenni. Il tribunale di Rieti in composizione collegiale (presidente Sabatini, giudici a latere Auriemma e Porro) ha condannato il 24enne romeno D.G. - accusato di detenzione a fini di spaccio con l’aggravante della cessione a soggetti non ancora maggiorenni - a tre anni e tre mesi di arresto, una multa di 13mila euro e l’interdizione dai pubblici uffici per 5 anni oltre al...