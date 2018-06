RIETI - Sequestrati 10 grammi di cocaina, arrestato il pusher.



Durante un servizio finalizzato alla prevenzione e alla repressione dei reati in materia di sostanze stupefacenti nell’ambito di questa giurisdizione, che ha coinvolto il Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Cittaducale e le Stazioni di Borgorose e Fiamignano, l’attenzione dei militari veniva attirata da strani movimenti notati nella frazione di Corvaro da parte di un giovane del posto il quale effettuava brevi incontri con giovani locali per poi, a bordo della sua auto, cambiare zona e rincominciare con nuovi contatti.



I militari, impiegati già da giorni in analoga attività che ha permesso importanti sequestri e due arresti per spaccio di Cocaina, hanno aspettato il momento propizio fermando il giovane nei pressi del locale casello autostradale per sottoporre la sua auto ad accurata perquisizione. Tale attività, condotta con l’ausilio di una unità cinofila, ha permesso di rinvenire un piccolo quantitativo di sostanza stupefacente di tipo hashish.



Le attività di polizia giudiziaria venivano quindi estese a ll’abitazione paterna del ragazzo, ove lo stesso era stato notato entrare pi ù volte prima di incontrare i possibili acquirenti e permettevano di individuare un involucro abilmente occultato all’interno di una cassaforte a muro, contenente ben 10 grammi di stupefacente del tipo cocaina pronta per lo smercio, nonché ulteriore materiale univocamente riconducente all’attività di spaccio posta in essere dal ragazzo. Infatti in suo possesso venivano rinvenuti bilancino di precisione, materiale da taglio e da confezionamento della sostanza.



A finire in manette è stato A. D. classe 1992, operaio incensurato residente nella provincia d ell’Aquila, il quale è stato tratto in arresto in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e , su disposizione dell’A utorità Giudiziaria procedente, nella persona del P.M. Dott. Maruotti, tradotto presso la propria abitazione, in regime di arresti domiciliari.

