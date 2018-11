© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Controlli antidroga dei carabinieri con l’ausilio dei reparti speciali dell’armaAlle prime luci della giornata odierna e fino alle 9, 28 carabinieri della compagnia di Poggio Mirteto, provenienti dai comandi stazione di Stimigliano, Collevecchio, Poggio Mirteto e Magliano Sabina, con l'ausilio del dal nucleo carabinieri cinofili di roma e dal 16° nucleo elicotteri carabinieri di Rieti, hanno attuato un ampio servizio di controllo del territorio per la prevenzione dei reati in genere, con particolare attenzione alla detenzione di sostanze stupefacenti.Le numerose pattuglie impiegate, coordinate dalla centrale operativa di Poggio Mirteto, hanno effettuato una serie di rapidi posti di controllo, sia sulle vie di grande scorrimento che nelle aree periferiche dei paesi della giurisdizione, con particolare attenzione ai centri abitati di forano e collevecchio, i quali sono stati cinturati per il compimento di determinati e specifici servizi di polizia giudiziaria.Durante tale attività, sono state controllate 102 autovetture ed identificati i rispettivi occupanti, con l’attenta presenza dall’alto, dell’unità volo messa a disposizione dal 16° nucleo elicotteri di rieti, al fine di prevenire ed inseguire dall’alto, eventuali soggetti che potevano sottrarsi al controllo.Nel medesimo contesto, personale dell’aliquota operativa e delle stazioni carabinieri della compagnia di Poggio Mirteto, eseguivano alcune perquisizioni domiciliari e personali delegate dall’autorità giudiziaria reatina; durante una di queste ed esatamente nel centro abitato del comune di Collevecchio, all’interno dell’abitazione di un pregiudicato italiano di 52 anni, gli operanti con l’ausilio dei colleghi del nucleo carabinieri cinofili di Roma, rinvenivano e sottoponevano a sequestro penale, un pezzo di hashish del peso di oltre 25 grammi, una dose di marijuana, un bilancino di precisione e vario materioale per il confezionamento.Il soggetto veniva deferito in stato di libertà alla procura della repubblica di Rieti ai sensi dell’art. 73 del d.p.r. 309/90, in quanto indiziato del reato di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti.