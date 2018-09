RIETI - In Sabina, ampio servizio di prevenzione con 7 pattuglie impegnate, unità cinofile e utilizzo di un elicottero del del 16^ nec di Rieti



Alle prime luci dell’alba di ieri, 13 settembre, i carabinieri della compagnia di Poggio mirteto, con l’impiego di 18 militari appartenenti all’aliquota operativa ed alle stazioni di Stimigliano, Passo Corese, Poggio Mirteto e Torri in Sabina, diretti dalla centrale operativa, hanno effettuato una serie di controlli stradali nelle aree sensibili del territorio e nelle vicinanze dei luoghi maggiormente colpiti dai reati contro il patrimonio, compiendo anche alcune perquisizioni domiciliari alla ricerca di sostanze stupefacenti, con particolare “focus” nei comuni di Fara in Sabina, Montopoli e Stimigliano. Tale attività, svolta con l’ausilio di un’unita’ di volo del 16^ nucleo elicotteri carabinieri di Rieti, ha permesso di controllare 53 autoveicoli, identificando 71 soggetti, dei quali 22 cittadini stranieri.



Al termine del servizio, venivano denuciati in stato di liberta’ alla procura della repubblica di Rieti:



N.V. classe 1980, censurato e D.T. classe 1990 incensurato, entrambi cittadini romeni, i quali a seguito di rapida attività investigativa, venivano individuati come gli autori di un tentativo di furto avvenuto poco prima presso un’abitazione di Passo Corese,



Nel medesimo contesto, con la collaborazione di tre unità cinofile provenienti da Roma, venivano attuate diverse perquisizioni alla ricerca di sostanze stupefacenti e durante una di queste, venivano rinvenute e poste sotto sequestro, una modica quantità di sostanza stupefacente del tipo “marijuana” ed uno spinello con all’interno dell’“hashish”, con la conseguente segnalazione amministrativa, di due ragazze all’autorita’ prefettizia competente.

Venerd├Č 14 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 13:05



© RIPRODUZIONE RISERVATA