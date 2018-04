RIETI - Con l’arrivo delle festività pasquali e il conseguente aumento del traffico veicolare sulle principali arterie stradali, il comando provinciale dei carabinieri di Rieti ha disposto un mirato servizio straordinario di controllo del territorio lungo gli itinerari per le località sciistiche o religiose della provincia (Terminillo, luoghi di culto francescani o l’abbazia di Farfa) o verso i paesi colpiti dal terremoto del 2016 quali Amatrice e Accumoli. in particolare, a partire da venerdì 30 marzo e fino alla giornata di ieri 2 aprile, sono state interessate da tale servizio le compagnie carabinieri di Rieti, di Cittaducale e di Poggio Mirteto le quali, disponendo servizi perlustrativi aggiuntivi a quelli normalmente previsti, hanno intensificato i controlli alla circolazione stradale nelle localita’ turistiche, principalmente nella fascia oraria pomeridiana e serale, non tralasciando comunque di presidiare le altre zone della provincia al fine di evitare che le stesse potessero essere colpite da reati di natura predatoria come i furti in abitazione.

Oltre ai normali servizi di controllo del territorio, sono state impiegati complessivamente ulteriori 240 militari delle tre compagnie carabinieri, a bordo di 120 autovetture con colori di istituto, i quali hanno controllato piu’ di 700 veicoli e identificato oltre 900 persone.



Nello specifico, per la Compagnia di Rieti:

I militari del nucleo operativo e radiomobile hanno denunciato in stato di libertà, perchè ritenuta responsabile del reato di evasione, una persona sottoposta al regime degli arresti domiciliari la quale, durante un controllo, non è stata trovata nella sua abitazione ed e’ stata vista rincasare poco dopo l’arrivo della pattuglia.



Il personale della stazione di Contigliano ha deferito due soggetti in stato di libertà perché ritenute colpevoli del reato di truffa telematica nei confronti di altrettanti cittadini contiglianesi.



I carabinieri della stazione di Cantalice hanno deferito una persona per spaccio di sostanze stupefacenti. lo stesso infatti veniva fermato mentre cedeva ad altra persona una modesta quantita’ di marijuana. l’acquirente veniva inoltre segnlato alla prefettura di Rieti quale assuntore di sostanze stupefacenti e la sostanza rinvenuta e il denaro posti sotto seuqestro.



I militari della stazione di Ascrea, durante un controllo alla circolazione stradale hanno sorpreso una persona alla guida della propria auto in evidente stato di ebbrezza alcolica con una concentrazione alcolemica di 1,31 g/l. l’auto e’ stata sottoposta a fermo amministrativo e sono state contestate violazioni per la mancanza di copertura assicurativa e per aver guidato un veicolo senza aver mai conseguito la patente di guida.

