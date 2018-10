© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Eroina alla stazione ferroviaria di Rieti, arrestato un nigerianoNel pomeriggio di ieri 25 ottobre, nel corso di un mirato servizio finalizzato alla repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti nel capoluogo, i carabinieri della compagnia di Rieti hanno tratto in arresto un uomo, E.P., 23 anni, di nazionalità nigeriana, poiché ritenuto responsabile di spaccio di sostanze stupefacenti.I militari sono stati insospettiti dai movimenti del giovane e lo hanno pedinato. Nel corso del servizio i carabinieri hanno notato che il giovane, dopo aver incontrato un connazionale nei pressi della stazione ferroviaria di Rieti, con quest’ultimo ha percorso a piedi per alcune decine di metri l’adiacente viale Morroni, finché i due non si sono salutati, scambiandosi furtivamente un piccolo involucro.Il movimento non è, però, sfuggito ai i militari, che immediatamente sono intervenuti ed hanno bloccato entrambi i soggetti. Sottoposti a perquisizione personale, i due sono stati trovati in possesso, rispettivamente, uno di un involucro contente 4 dosi di sostanza stupefacente del tipo eroina per un peso complessivo di circa 2 grammi, e l’altro di denaro contante ammontante ad euro 120 in banconote di diverso taglio, verosimilmente frutto della cessione di stupefacente appena attuata.La successiva perquisizione domiciliare, operata dai militari a Cantalice presso la struttura dove il giovane nigeriano è ospitato, ha consentito di rinvenire del materiale atto al confezionamento delle singole dosi di stupefacente.Sulla scorta di quanto accertato il giovane è stato tratto in arresto in flagranza di reato di spaccio di sostanze stupefacenti e, su disposizione del sostituto procuratore di turno presso la procura della repubblica di Rieti, è stato ristretto in regime di arresti domiciliari presso la medesima struttura dove è alloggiato.