RIETI - Ieri mattina gli agenti della Polizia di Stato hanno arrestato J.F, cittadino afgano di 22 anni con permesso di soggiorno per protezione sussidiaria, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.



Da alcuni giorni gli uomini della Squadra Mobile della Questura di Rieti avevano iniziato un’attività d’indagine finalizzata a prevenire e reprimere lo spaccio di sostanze stupefacenti diretto in particolare nei confronti dei minori.

L’attività investigativa è state predisposta nel centro storico del capoluogo dove era stata segnalata una attività di spaccio ad opera di cittadini extracomunitari con la contestuale presenza di minori.



Nel corso della mattinata di ieri gli agenti della Polizia di Stato hanno notato un ragazzo sopraggiungere a bordo di un ciclomotore e suonare il campanello di uno stabile di piazza San Rufo dalla cui finestra si è subito affacciato il cittadino afgano che, dopo aver aperto il portone d’ingresso, ha consegnato al ragazzo un involucro ricevendo in cambio una banconota da 10 euro. Gli uomini della Squadra Mobile sono quindi immediatamente intervenuti bloccando l’afgano e recuperando circa 4 grammi di marjiuana contenuti nell’involucro in possesso del minore, quest’ultimo identificato in un giovane reatino studente di scuola superiore.



Gli agenti hanno poi perquisito l’abitazione dell’afgano dove hanno recuperato e sequestrato 50 grammi di marjuana suddivisa in 11 dosi nascosta in uno zaino nonché vario materiale utilizzato per il confezionamento e la somma 225 euro ritenuta provento di spaccio.

Giovedì 6 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:43



© RIPRODUZIONE RISERVATA