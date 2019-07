© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Nuova operazione antridoga dei carabinieri della compagnia di Poggio Mirteto”.A poche ore da una precedente analoga operazione antidroga, sempre nella continua attività di controllo volta alla prevenzione e repressione del fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti e dei reati in genere, i carabinieri della stazione di Magliano in Sabina coadiuvati dai colleghi della compagnia di Poggio Mirteto, durante la scorsa notte hanno tratto in arresto S.A., 21enne, residente nella provincia di Roma.Durante un controllo alla circolazione stradale sulla via Flaminia, alle ore 3:30 circa nei pressi del centro abitato di Magliano Sabina, veniva fermato alla guida della propria autovettura ed a seguito di perquisizione veicolare e personale veniva trovato in possesso di sostanze stupefacenti del genere “anfetamina” per un totale di 20 grammi circa, già suddivisa in dosi e pronta per essere venduta ai consumatori della Sabina.L’arrestato dopo la compiuta identificazione e gli atti di rito, su disposizone dell’autorità giudiziaria, veniva tradotto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione di residenza sul litorale romano. Continuerà ancora l’attività tendente ad arginare e contrastare il fenomeno dello spaccio delle sostanze stupefacenti ancora di piu’ in questo periodo estivo.