© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Giovane reatina sorpresa a spacciare vicino alla metropolitana di Roma: arrestata dai carabinieri.A conclusione di una attività antidroga i carabinieri del nucleo operativo della compagnia Roma Eur hanno arrestato due donne pusher, una romana di 58 anni, e una della provincia di Rieti di 25 anni, con precedenti, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e hanno denunciato a piede libero un romano di 55 anni, per detenzione illegale di arma comune da sparo, detenzione abusiva di munizioni e ricettazione di arma.L'attività investigativa dei carabinieri si è svolta nei pressi della fermata della metro, Eur-Fermi. Le due pusher, in atteggiamento sospetto, sono state notate dai militari che dopo un'attenta attività di osservazione sono entrati in azione. A seguito della perquisizione personale, nelle rispettive borse, i militari hanno rinvenuto e sequestratodue buste di plastica contenenti 150 e 75 grammi di cocaina. La successiva perquisizione domiciliare ha permesso di rinvenire ulteriori 3 involucri del peso complessivo di quasi 100 grammi della medesima sostanza, occultati nelmobilio della camera da letto, dell'abitazione della 58enne.Dopo l'arresto le due donne sono state accompagnate in caserma e trattenute in attesa di essere processate con il rito direttissimo.