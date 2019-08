Rieti, cercano i ladri e trovano la droga: arrestato spacciatore

Ultimo aggiornamento: 14:20

RIETI - Cercavano i ladri e hanno trovato la droga. Arrestato con l'accusa di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti un marocchino di 47 anni, Z.S. le sue iniziali, fermato dagli agenti della Squadra Mobile della Questura di Rieti nel corso dei controlli nelle zone di Fazia e de La Foresta intensificati in questi giorni dopo l'ondata di furti. L'uomo, già noto alle forze dell'ordine per reati contro il patrimonio e in materia di stupefacenti, si è subito mostrato nervoso e preoccupato una volta fermato e questo ha indotto gli agenti a perquisirlo. Così è saltato fuori un involucro contenente un piccolo quantitativo di marijuana. Il controllo è proseguito nell'abitazione del 47enne dove la polizia ha trovato altri 50 grammi della stessa sostanza oltre a un bilancino di precisione e altro materiale per il confezionamento delle dosi. Sottoposto agli arresti domiciliari, il tribunale ha poi convalidato l'arresto e disposto l'applicazione della misura della presentazione giornaliera alla polizia giudiziaria.