RIETI - Un arresto e una denuncia tra Passo Corese e Poggio Mirteto da parte dei carabinieri.Tra domenica pomeriggio e fino a mezzogiorno di lunedi’ scorso, il personale della compagnia carabinieri di Poggio mirteto oltre ad assicurare il sereno e senza incidenti svolgimento di manifestazioni aggregative e sportive che hanno richiamato nella Sabina molte migliaia di persone, le numerose pattuglie impegnate nei servizi preventivi, hanno svolto i consueti interventi di emergenza richiesti dai cittadini, compiendo inoltre un arresto e denunciando in stato di liberta’ un ragazzo italiano. Nello specifico:A Passo Corese, i militari del locale comando stazione, hanno proceduto all’individuazione ed alla cattura di un cittadino italiano di 69 anni, il quale risultava destinatario di un provvedimento della corte d’appello di Roma per reati di natura finanziaria, dovendo scontare una pena di un anno di reclusione;A Poggio Mirteto un equipagggio dell’aliquota radiomobile ha proceduto a deferire in stato di liberta’ per resistenza a pubblico ufficiale, un italiano di 34 anni; gli operanti nella zona di poggio mirteto scalo sulla sr 313 ternana, nel corso di un servizio di perlustrazione, intendendo procedere d’iniziativa al controllo di un’autovettura sospetta, alla segnalazione dell’alt imposta dal caposervizio, il conducente non arrestava la propria marcia dandosi a precipitosa fuga; inseguito, i militari riuscivano a bloccarlo, dopo un paio di chilometri. Nel corso della perquisizione veicolare, venivano rinvenuti grammi 2 (due) di sostanza stupefacente del genere “marijuana” ed uno spinello.