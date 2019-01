© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Controlli antidroga dei cc insieme ai reparti speciali dell’Arma.Nella notte tra il 24 ed il 25 gennaio 2019, in Fara in Sabina, frazione Passo Corese e a Forano, militari dipendenti della compagnia di Poggio Mirteto a conclusione di specifica attivita’ finalizzata alla prevenzione e repressione del traffico di sostanze stupefacenti, traevano in arresto per detenzione ai fini di spaccio un cittadino albanese classe 1989, residente nella frazione Borgo Quinzio.L'uomo, a seguito di perquisizione personale, operata d’iniziativa nei pressi della propria abitazione ed estesa poi alla propria residenza, veniva trovato complessivamente in possesso di n. 6 dosi di sostanza stupefacente del genere “cocaina” e di un involucro con altra sostanza ancora da confezionare, n. 2 banconote da 50 euro provento dell’illecita’ attivita’, materiale per il confezionamento ed un bilancino di precisione.Quanto recuperato e’ stato sottoposto a sequestro, in attesa di essere depositato presso l’ufficio corpi di reato del tribunale di rieti mentre la sostanza sara’ inviata ai competenti alboratori del ris di Roma per le previste analisi quantitative e qualitative.Al termine delle formalita’ di rito, l’uomo veniva tradotto in regime di arresti domiciliari presso l’abitazione di residenza come disposto dalla procura della repubblica presso il tribunale di Rieti.