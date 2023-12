Rieti, sorpreso con hashish e marijuana per lo spaccio: arrestato dai carabinieri

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - I Carabinieri della Stazione di Collevecchio hanno arrestato per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti un trentacinquenne originario di Roma, ma dimorante nella Sabina romana, già noto alle forze dell’ordine.Nella nottata appena trascorsa, durante un servizio teso alla prevenzione e alla repressione dei reati in materia di stupefacenti, disposto dalla Compagnia Carabinieri di Poggio Mirteto, i militari della Stazione hanno proceduto al controllo, in frazione Poggetto, di un’autovettura condotta dal giovane che mostrandosi agitato e nervoso, insospettiva i militari. La perquisizione del veicolo e personale consentiva di rinvenire circa 16 grammi di hashish e 3 grammi di marijuana, già confezionati in dosi. Nella circostanza, a specifica richiesta degli operanti, il ragazzo rifiutava di sottoporsi agli accertamenti finalizzati alla verifica dello stato di alterazione psico-fisica.La successiva perquisizione domiciliare, eseguita presso l’abitazione del ragazzo, ha permesso di recuperare in due distinti locali, addirittura adibiti a serra ed a luogo di essiccamento, 6 piante di marijuana in infiorescenza, ulteriori 1,5 Kg circa della medesima sostanza, nonché materiale atto al confezionamento, l’essiccatura e la pesatura dello stupefacente.La sostanza e il materiale rinvenuto sono stati sottoposti a sequestro.Al trentacinquenne, deferito all’Autorità Giudiziaria anche per essersi rifiutato di sottoporsi all’accertamento dell’uso di sostanze stupefacenti, veniva inoltre ritirata la patente di guida e sequestrata l’autovettura per la successiva confisca.L’uomo, dopo la formalità di rito del fotosegnalamento, è stato tradotto presso la propria abitazione agli arresti domiciliari.