Mercoledì 27 Aprile 2022, 00:10

RIETI - Giovane reatino sorpreso con sostanza stupefacente e tratto in arresto, quindi posto ai domiciliari. Teatro della vicenda, il confinante (con la provincia di Rieti) territorio comunale di Montelibretti. I carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Monterotondo hanno arrestato in flagranza di reato, con l’accusa di detenzione di stupefacente, un uomo di Rieti di 33 anni.

La scoperta. Durante un’attività di controllo del territorio, il trentatreenne è stato sorpreso alla stazione degli autobus Cotral di Montelibretti, in possesso di oltre 100 grammi di marijuana. L’uomo è stato posto agli arresti domiciliari in attesa delle determinazioni dell’Autorità giudiziaria.