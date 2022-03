RIETI - Spacciatore di eroina arrestato dai carabinieri. I carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile dei carabinieri della compagnia di Rieti hanno arrestato un uomo di 28 anni, nigeriano, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L'uomo, nei giorni precedenti, era stato notato girare, con aria sospetta, in via Molino della Salce, Terminillese, via Campanelli, dove si incontrava con persone conosciute come assuntori.

Quando è stato fermato, l'uomo aveva appena ceduto una dose di eroina in cambio di 50 euro. Altre 52 dosi erano pronte e, dalla perquisizione, l'uomo era in possesso di 1700 euro, probabile provente dello spaccio. Arrestato dai carabinieri.