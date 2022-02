RIETI - Sorpreso in casa con hashish per lo spaccio: arrestato dai carabinieri.

I carabinieri della stazione di Passo Corese hanno arrestato un giovane per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nel corso di una perquisizione in casa, sono stati rinvenuti 15 grammi di hashish e 80 euro in contanti oltre a bilanciono di precisione e materiale per confezionare le dosi.