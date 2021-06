Rieti, droga nascosta negli indumenti intimi: arrestato dai carabinieri

Giovedì 24 Giugno 2021, 11:11

RIETI - Nella scorsa notte, i Carabinieri della Stazione di Poggio Moiano, con il supporto dei colleghi del Nucleo Investigativo di Rieti, hanno arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, D.D.D., 35 enne di Poggio Moiano. L’uomo, incensurato, è stato sottoposto a controllo durante un servizio mirato proprio al contrasto di reati legati agli stupefacenti e contro il patrimonio in località Osteria Nuova. Nel corso della perquisizione personale i militari hanno trovato, abilmente occultati negli indumenti intimi, due involucri di cellophane contenenti cocaina, del peso complessivo di 26 grammi. La successiva perquisizione domiciliare ha consentito di rinvenire e sequestrare anche un bilancino di precisione utilizzato per pesare lo stupefacente. Sono stati sequestrati anche 850 euro, ritenuti provento dell’attività di spaccio. L’arrestato, dopo le formalità di rito, è stato posto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione, a disposizione della Procura della Repubblica di Rieti.