Rieti, spacciava hashish e cocaina: arrestato dai carabinieri

RIETI - Nel pomeriggio di ieri, i Carabinieri della Stazione di Passo Corese, collaborati dai colleghi della Stazione di Montelibretti, hanno arrestato D.E., 55/enne, di Passo Corese, per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti tipo hashish e cocaina.

I militari della Stazione di Passo Corese, nel corso di specifico servizio volto a contrastare il traffico illegale di sostanze stupefacenti, hanno raccolto informazioni, confermate da quelle in possesso dei militari della limitrofa Stazione di Montelibretti, di un’attività di spaccio in corso da parte di un soggetto gravato da precedenti specifici. Hanno, quindi, effettuato la perquisizione dell’abitazione dell’arrestato, rinvenendo gr. 55 circa di hashish e gr. 7 circa di cocaina, già suddivisa in dosi, un bilancino di precisione, oggetti atti al confezionamento dello stupefacente e la somma di euro 1.150,00 in contanti, verosimile provento dell’attività di spaccio.

L’arrestato è stato condotto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione, in attesa dell’udienza di convalida dinanzi al Giudice del Tribunale di Rieti.

