RIETI - Donna arrestata dai carabinieri per coltivazione e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

I carabinieri sono intervenuti per una lite in una casa di Poggio Catino e hanno scoperto 9 piante di marijuana da poco estirpate e 130 grammi della stessa sostanza, già essiccata.

La donna è finita agli arresti e si trova ai domiciliari.