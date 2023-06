Rieti, spaccio di droga: arrestato un 45enn

Mercoledì 14 Giugno 2023, 11:39







RIETI - Nei giorni scorsi, i militari della Stazione Carabinieri di Passo Corese hanno proceduto all’arresto di un quarantacinquenne di origine egiziana, in ottemperanza ad un’ordinanza di detenzione domiciliare emessa dal Tribunale di Sorveglianza di Roma.

L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, dovrà scontare la pena residua di 11 mesi e 28 giorni di reclusione, a seguito di condanna per i reati di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, commessi a Roma nel 2016.

L’arrestato, dopo il fotosegnalamento, è stato trasferito presso la propria abitazione, in regime di detenzione domiciliare.