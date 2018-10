Rieti, arrestato giovane spacciatore

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Durante un normale e consueto controllo alla circolazione stradale, nell’ambito del più ampio piano di prevenzione generale per le ore serali e notturne messo in campo dai reparti territoriali della provincia ed anche con lo specifico fine di repressione del traffico di sostanze stupefacenti, nella serata ieri una pattuglia del comando arma di Collevecchio fermava a bordo della propria utilitaria un cittadino straniero di origini albanesi di circa 30 anni con piccoli precedenti per droga alle spalle.I militari insospettiti dall’atteggiamento dell’uomo decidevano di procedere a perquisizione personale e del veicolo. Nell’automezzo erano rinvenute alcune dosi di cocaina per un totale di grammi 8 circa ed una dose di hashish per grammi 0,7 circa.Gli operanti pertanto, anche con l’ausilio di un’altra pattuglia appartenente all’arma di Magliano Sabina si recavano nell’abitato di Canepina, provincia di Viterbo, luogo di residenza dell’uomo, ove era rinvenuta un’ulteriore modica quantita’ di stupefacente del tipo cocaina, materiale per il confezionamento ed un bilancino di precisione, indispensabile per preparare le dosi.Quanto recuperato è stato sottoposto a sequestro, e debitamente custodito in attesa di essere depositato presso l’ufficio corpi di reato del tribunale di viterbo.L’autorità giudiziaria di Viterbo era informata dalla stazione carabinieri di Collevecchio dell’avvenuto arresto del soggetto e condivideva la misura cautelare adottata a carico dello stesso, in attesa di ulteriori disposizioni.