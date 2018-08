RIETI - Durante un servizio finalizzato alla prevenzione e alla repressione dei reati in materia di sostanze stupefacenti nell’ambito di questa giurisdizione, l’attenzione dei militari del nucleo operativo e radiomobile della compagnia carabinieri di Cittaducale, questa notte, veniva attirata dalla presenza nel centro storico di Cittaducale di un giovane del posto, il quale senza un apparente motivo si aggirava per quelle vie in attesa di incontrare qualcuno.



I militari, impiegati già da giorni in analoga attività, hanno aspettato il momento propizio fermando il giovane il quale appariva in attesa dell’arrivo di qualcuno in via Duca degli Abruzzi, per poi sottoporlo ad uno specifico controllo. Proprio durante tale attività il ragazzo cercava maldestramente di sbarazzarsi di un piccolo involucro di plastica che custodiva in una tasca dei pantaloni, gettandolo in terra.



La strana manovra confermava i sospetti dei carabinieri.



La piccola ampolla di plastica, subito recuperata, appariva immediatamente contenere cocaina, sostanza rinvenuta a seguito di perquisizione personale, anche in altri ulteriori quattro involucri che il C.G. Occultava all’interno del proprio portafogli.



L’attività di spaccio di stupefacente messa in atto dal giovane nel comune di cittaducale era evidenziata dal fatto che lo stesso, a modi promemoria, aveva contrassegnato i cinque involucri rinvenuti con il prezzo di cessione della dose, calcolata in base la peso della cocaina contenuta, distinguendo pezzi da 20 e 30 euro.



C.G. classe 1980, residente a Cittaducale, operaio già gravato da episodi analoghi, è stato tratto in arresto in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, e su disposizione dell’a.g. Procedente, nella persona del p.m. Francia, tradotto presso la propria abitazione, al regime degli arresti domiciliari.

