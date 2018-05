RIETI - I carabinieri della compagnia di Cittaducale, nel corso di mirati servizi finalizzati a prevenire e reprimere i reati in materia di stupefacenti, nella tarda serata di ieri, 7 maggio, hanno arrestato un giovane operaio 27enne, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti di vario genere.



In particolare, i carabinieri della stazione di Antrodoco, coadiuvati da quelli del nucleo operativo e radiomobile di Cittaducale, dopo diversi servizi di osservazione e controllo, hanno eseguito una mirata perquisizione presso l’abitazione del giovane, rinvenendo, occultati nell’armadio della sua camera da letto, circa 200 grammi di marijuana ed hashish, già suddivise in dosi e confezionate in bustine di cellophane, oltre a diverse dosi di mdma, comunemente nota con il nome di ecstasy, e un bilancino di precisione.



La droga, pronta per essere immessa sulla piazza di spaccio della provincia reatina, è stata sottoposta a sequestro. Il giovane, su disposizione della procura della repubblica di Rieti, veniva sottoposto al regime degli arresti domiciliari, in attesa di giudizio.















Marted├Č 8 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 18:30



