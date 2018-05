RIETI - La Questura di Rieti, in occasione dei ponti del 25 aprile e del 1° maggio, ha attuato una massiccia intensificazione della vigilanza, soprattutto in ambito cittadino e lungo le arterie stradali della provincia, anche con la collaborazione delle pattuglie della Sezione della Polizia Stradale di Rieti che hanno vigilato sulla sicurezza della circolazione stradale.

Tale intensificazione è stata disposta dal Questore di Rieti Antonio Mannoni al fine di garantire la sicurezza dei cittadini, delle proprietà private che, come è noto, durante questi brevi periodi di vacanza rimangono incustodite e dei turisti che, anche grazie alle favorevoli condizioni meteorologiche, hanno affollato le località turistiche di questa provincia. E' stato, quindi, predisposto un consistente incremento delle pattuglie presenti sul territorio che hanno attuato una capillare attività di prevenzione e repressione dei reati, conseguendo significativi risultati in termini di controlli di mezzi e persone, nonché di repressione dei reati.



In particolare in queste giornate primaverili sono state messe sul territorio oltre 300 pattuglie che hanno effettuato 75 posti di controllo ed identificato e controllato oltre 1300 persone e 1450 veicoli, nonché contestato oltre 100 infrazioni al Codice della Strada.

In tale contesto, sono state arrestate 3 persone e altre 8 sono state denunciate in stato di libertà alla locale Autorità Giudiziaria per vari reati. Per quanto riguarda l'attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti uno straniero è stato denunciato in stato di libertà e 2 giovani stranieri sono stati segnalati in qualità di assuntori, alla competente Autorità Amministrativa, sequestrando anche 5 grammi di eroina e 6 di marijuana.

