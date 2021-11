Rieti, due spacciatori arrestati e uno denunciato dalla Guardia di finanza. Droga sequestrata

RIETI - Continua senza sosta l’attività dei militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Rieti, volta alla repressione dei traffici illeciti con particolare attenzione al contrasto dello spaccio di sostante stupefacenti.

In particolare, i militari del Nucleo PEF e Gruppo Rieti, in tre distinte operazioni di servizio svolte nel weekend scorso, hanno sequestrato un consistente quantitativo di sostanze stupefacenti destinate alla piazza di spaccio della sabina e del capoluogo, traendo in arresto due spacciatori e denunciandone un terzo a piede libero.

Dopo mirate attività di controllo, in stretta collaborazione con le unità cinofile antidroga del Gruppo Pronto Impiego Roma, si procedeva all’arresto di un giovane romano che nei pressi della Stazione ferroviaria di Passo Corese, alla vista dei militari, cercava di allontanarsi furtivamente, tentando di occultare alcune dosi di sostanza stupefacente, destinata allo spaccio nella “piazza sabina”, prontamente fermato dai finanzieri veniva sottoposto a controllo con sequestro di 22,30 gr. di hashish e 10 gr. di marjuana sulla persona e nella successiva perquisizione domiciliare.

Il soggetto, trovandosi nel territorio sabino in violazione dell’obbligo di dimora, veniva anche segnalato al competente Tribunale di Roma per la revisione della misura cautelare.

Inoltre, nel corso degli stessi servizi appositamente predisposti nel centro città, veniva tratto in arresto un soggetto notato mentre armeggiava nei pressi di un pozzetto per la raccolta delle acque piovane, all’interno del quale tentava di occultare sostanza stupefacente. Il ragazzo alla vista dei militari provava a darsi alla fuga cercando di disfarsi della droga, raggiunto e fermato veniva sottoposto a controllo con sequestro di 16,5 gr. di cocaina. Nullafacente e senza fissa dimora, veniva trovato anche in possesso di oltre 300 euro in contanti, ritenute provento dell’attività illecita.

Nella serata di sabato, poi, veniva denunciato a piede libero un cittadino straniero, che mentre percorreva in bicicletta il Lungovelino Bellagamba, alla vista dei militari in divisa, tentava di invertire repentinamente la direzione, raggiunto si divincolava cercando di scappare colpendo con una gomitata al costato uno dei militari, fermato e sottoposto a controllo veniva trovato in possesso di cinque dosi di cocaina, per complessivi 3,5 grammi circa. Il soggetto, denunciato anche per resistenza a pubblico ufficiale, nullafacente e senza fissa dimora, veniva inoltre trovato in possesso di circa 600 euro in contanti, ritenute provento dell’attività illecita.

Le tre operazioni svolte nel weekend scorso delle fiamme gialle reatine confermano la costante attenzione della Guardia di Finanza alla tutela del cittadino, presente sotto molteplici aspetti, non solo nel perseguimento degli obiettivi Istituzionali di contrasto all’evasione fiscale ed all’economia sommersa, ma anche nel costante impegno nel contrasto al traffico di sostanze stupefacenti sul territorio della Provincia di Rieti, vieppiù nell’attuale periodo di emergenza sanitaria connessa alle misure di contenimento del virus Covid-19.