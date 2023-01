Rieti, spaccio di cocaina, hashish e marijuana: tre arrestati dai carabinieri

RIETI - I Carabinieri della Stazione di Fara in Sabina hanno tratto in arresto, in flagranza, per detenzione e cessione di sostanze stupefacenti, tre persone, due uomini e una donna del luogo, rispettivamente di 55, 42, e 25 anni.

Nella tarda serata di ieri, durante un servizio teso alla prevenzione e alla repressione dei reati in materia di stupefacenti, a Poggio Nativo, i militari hanno controllato un giovane, noto alle forze di polizia per reati specifici, che si aggirava con fare sospetto.

I Carabinieri, grazie ai riscontri investigativi acquisiti, hanno deciso d’intervenire, ritenendo che potesse trattarsi di uno spaccio di stupefacenti.

La professionalità dei militari intervenuti e le immediate perquisizioni, personali e domiciliari effettuate a casa del ragazzo e di altri due presunti complici, hanno consentito di trarre in arresto i tre per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e recuperare complessivamente 8,50 grammi di cocaina, 34,5 grammi di hashish, 1,45 grammi di marijuana, un bilancino di precisione e un coltello intriso di hashish.

Tutto lo stupefacente rinvenuto è stato sottoposto a sequestro unitamente alla somma in contanti di 250 euro, ritenuta provento dell’attività di spaccio.

Dopo il fotosegnalamento, i tre sono stati condotti presso le rispettive abitazioni in regime di arresti domiciliari, a disposizione della Procura della Repubblica di Rieti.