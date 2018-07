RIETI - I Carabinieri della Compagnia di Monterotondo hanno arrestato, in due distinte operazioni, 2 persone per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Uno a disposizione della competente autorità giudiziaria di Rieti.



I militari della Stazione di Fiano Romano, impegnati in mirati servizi di contrasto allo spaccio e consumo di stupefacenti, hanno controllato, in località Mola Saracena, a bordo di un'autovettura, un 54enne di Montelibretti, trovandolo in possesso di 10 grammi di cocaina. Nell'ambito dei medesimi controlli, i Carabinieri del Nucleo Operativo

hanno proceduto ad una perquisizione domiciliare in zona Monterotondo Scalo, rinvenendo sul balcone di un'abitazione di un 54enne, 4 piante di cannabis indica in stato di infiorescenza per un peso complessivo di 900 gr. di

marijuana. Entrambi gli arrestati sono stati posti agli arresti domiciliari presso le rispettive abitazioni, a disposizione dell' autorità giudiziaria di Rieti e Tivoli.

Mercoled├Č 25 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:52



© RIPRODUZIONE RISERVATA