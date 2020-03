RIETI - Nel Comune della Sabina non c’è pace per la situazione del medico di base. Dopo l’arrivo del tanto atteso secondo medico, che ha preso in carico il 50 per cento dei mutuati, se n’è andato il primo medico, che era giunto a sostituire il dottore collocato in pensione. Così metà paese è di nuovo senza medico di base.



L'ARTICOLO COMPLETO NELL'EDIZIONE DI RIETI DEL MESSAGGERO

IN EDICOLA OGGI, DOMENICA 15 MARZO Ultimo aggiornamento: 01:04 © RIPRODUZIONE RISERVATA