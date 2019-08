Ultimo aggiornamento: 18:14

RIETI - Eccolo qui l'ultimo regalo per Duda. Il Real Rieti, come da previsione, ha annunciato l'arrivo dell'ultimo colpo della campagna estiva. Si tratta ovviamente di Davide Moura, centrale portoghese classe 1986. Reduce dall'esperienza in Kuwait, dove il suo percorso si era incrociato con quello di Duda ed altri giocatori attualmente in rosa, Moura in Italia ha vestisto una sola maglia: quella della Luparense nella stagione 2015/2016. Moura ha già giocato al PalaMalfatti da avversario, non solo in campionato, ma anche nei playoff scudetto, quando venne eliminato dal Real nell'unica finale scudetto raggiunta dal club amarantoceleste: «Sono felice della scelta fatta - ha dichiarato il giocatore al sito internet del club- arrivo in una squadra forte ritrovando tanti ex compagni, come Marinovic e Ramon, oltre a Duda». Moura indosserà la maglia numero 2, andando cosi a completare il reparto centrali già formato da capitan Jeffe e Rafinha. Arrivato in città anche Rafinha De Souza: l'ex Luparense, cosi come Moura, sarà a disposizione da domani per il primo allenamento insieme ai nuovi compagni di squadra.