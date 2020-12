Doppia multa alla Kienergia dopo la gara contro Forlì: 600 euro in totale per insulti agli arbitri

RIETI - Piove sul bagnato in casa Kienergia Rieti dopo la gara persa domenica contro la Unieuro Forlì. La terza sconfitta consecutiva in questo avvio di stagione lascia il segno anche sui conti societari: la società ha avuto due multe per un totale di 600 euro. Entrambe le sanzioni sono arrivate per le proteste contro gli arbitri, nel finale infuocato che ha visto il fischio antisportivo contro Quirino De Laurentiis a pochi secondi dalla fine. Una chiamata che, di fatto, ha chiuso le porte alle seppur minime speranze di rimonta degli uomini di coach Alessandro Rossi. La prima sanzione di 225 euro è stata comminata perché «diverse persone presenti, circa una cinquantina, offendevano in una occasione gli arbitri». La seconda multa, da 375 euro, è arrivata perché «all'interno del corridoio antistante gli spogliatoi era presente una persona che si posizionava dietro la porta degli arbitri e li offendeva».

© RIPRODUZIONE RISERVATA