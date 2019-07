RIETI - Tragedia sfiorata pochi minuti fa sull'argine destra del Velino, a ridosso del ponte Romano. Una donna di circa 60 anni è finita a pochi metri dal corso del fiume dopo che la staccionata che corre lungo la camminata della riva ha ceduto nel momento stesso che la passante ci si era appoggiata per qualche istante di riposo.



Ultimo aggiornamento: 23:56

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Urla e grida, attimi di panico, i soccorsi immediati dei pesanti che si sono calati per andare a recuperare la donna che per un soffio non è finita in acqua. Sul posto una pattuglia della Guardia di Finanza per sincerarsi delle condizioni di salute della donna. Tanto spavento e qualche graffio, ma fortunatamente nulla di più.