RIETI - Ora arriva anche la conferma scientifica. Il decesso della donna trovata mummificata alla fine del 2018 era avvenuto nove anni prima, quindi nel 2009. La morte è stata per cause naturali. La donna era originaria della Sabina.



L'ARTICOLO COMPLETO NELL'EDIZIONE DI RIETI DEL MESSAGGERO

IN EDICOLA OGGI, DOMENICA 2 GIUGNO © RIPRODUZIONE RISERVATA