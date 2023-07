Giovane donna straniera ritrovata senza vita a Passo Corese, ipotesi malore

RIETI - Il corpo di una giovane donna straniera ritrovato senza vita a Passo Corese. La donna, 26 anni di origini africane, da alcuni giorni non rispondeva più alle chiamate pervenute al suo telefono cellulare né al citofono della sua abitazione. Quando 118, pompieri e carabinieri, sono riusciti ad entrare all’interno dell’appartamento hanno rinvenuto il suo corpo senza vita. Sul posto anche il medico necroscopo che ne ha constatato l’avvenuto decesso. Morte dovuta probabilmente per cause naturali.