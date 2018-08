di Massimo Cavoli

RIETI - L’autopsia, pur non evidenziando aspetti particolari, non è stata però sufficiente a fornire una risposta definitiva ed esaustiva sulle cause della morte di Bruna Massera, la pensionata settantasettenne di Morro Reatino, deceduta il 23 agosto all’ospedale di Rieti a distanza di alcuni giorni dal secondo ricovero, avvenuto dopo che la donna, dimessa una prima volta dal de Lellis da neppure un’ora, era stata poi colpita da una sincope mentre stava facendo ritorno a casa. Il consulente medico legale...