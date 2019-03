RIETI - Una donna reatina è deceduta mentre era ricoverata al Policlinico Gemelli di Roma, in seguito a una caduta e i familiari hanno presentato una denuncia affinché sia fatta chiarezza su quanto avvenuto e se ci fossero eventuali responsabilità. La donna, ultrasettantenne, era caduta battendo la testa. Visitata prima al de Lellis, era stata poi trasferita in eliambulanza a Roma. La donna era cosciente, poi le sue condizioni si sono aggravate. E' stata trasferita in Rianimazione ma, purtroppo, è deceduta.



